С начала года в Сахалинской области провели почти 4,5 тысяч телемедицинских консультаций. Новый сервис позволяет оперативно получать медицинские консультации от лучших врачей вне зависимости от места их нахождения для оказания специализированной помощи сахалинцам и курильчанам.

Возможности телемедицины в поликлинике №4 Южно-Сахалинска осваивают около года. За это время провели 150 сеансов связи с Первым клиническим медцентром Коврова. Примерно столько же видеоконсультаций специалисты сахалинской поликлиники организовали и с коллегами из ведущих островных медучреждений – онкодиспансера и областной клинической больницы.

А недавно здесь появились консультации в режиме «врач-пациент». Такая форма взаимодействия позволяет сахалинцам получать медицинскую помощь в дистанционном формате – на дому или даже рабочем месте. При этом первоначально больной должен быть осмотрен врачом очно.

Накануне в учреждении провели два сеанса связи в новом формате. Одному из пациентов потребовалась консультация участкового терапевта, другому – невролога.

– В среднем в онлайн-режиме принимаю от одного до трех пациентов в неделю, – рассказала Елена Монтвилишская, врач-невролог поликлиники №4. – Такие сеансы связи удобны для наблюдения за состоянием человека в динамике. Во время консультации узнаю, как пациент отвечает на терапию, есть ли необходимость в коррекции схемы лечения.

– Потребность в телемедицинских консультациях в области растет, – отметил и.о. главного врача поликлиники №4 Южно-Сахалинска Алексей Ефимов. – Пациенты все чаще сами обращаются с пожеланием организовать онлайн-прием. Чаще всего хотят услышать экспертное мнение по таким профилям, как нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия и кардиология. Такие консультации полезны как для пациентов, так и лечащих врачей.

Уровень развития цифровизации в сфере медицины в Сахалинской области достаточно высок. Такое мнение озвучили сотрудники Института цифровой медицины Сеченовского университета. На Сахалин московские специалисты прибыли, чтобы изучить опыт сахалинских коллег и уже успели побывать в нескольких медицинских учреждениях острова.

– Ваш регион – один из лучших в стране в этом направлении, – считает заведующий лабораторией электронного здравоохранения Института цифровой медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России Игорь Шадёркин. – Здесь создана хорошая база для развития цифровых технологий в сфере медицины. Но, конечно, это еще только начало. Необходимо, внедрять современные технологии во всех медицинских объектах, в том числе первого уровня – в ФАПах, амбулаториях. Это позволит достигнуть максимальной доступности медицинской помощи для жителей.

Отметим, что развитие цифровых технологий на территории Сахалинской области стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение».