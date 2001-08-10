С начала года в Сахалинской области провели почти 4,5 тысяч телемедицинских консультаций
С начала года в Сахалинской области провели почти 4,5 тысяч телемедицинских консультаций. Новый сервис позволяет оперативно получать медицинские консультации от лучших врачей вне зависимости от места их нахождения для оказания специализированной помощи сахалинцам и курильчанам.
Возможности телемедицины в поликлинике №4 Южно-Сахалинска осваивают около года. За это время провели 150 сеансов связи с Первым клиническим медцентром Коврова. Примерно столько же видеоконсультаций специалисты сахалинской поликлиники организовали и с коллегами из ведущих островных медучреждений – онкодиспансера и областной клинической больницы.
А недавно здесь появились консультации в режиме «врач-пациент». Такая форма взаимодействия позволяет сахалинцам получать медицинскую помощь в дистанционном формате – на дому или даже рабочем месте. При этом первоначально больной должен быть осмотрен врачом очно.
Накануне в учреждении провели два сеанса связи в новом формате. Одному из пациентов потребовалась консультация участкового терапевта, другому – невролога.
– В среднем в онлайн-режиме принимаю от одного до трех пациентов в неделю, – рассказала Елена Монтвилишская, врач-невролог поликлиники №4. – Такие сеансы связи удобны для наблюдения за состоянием человека в динамике. Во время консультации узнаю, как пациент отвечает на терапию, есть ли необходимость в коррекции схемы лечения.
– Потребность в телемедицинских консультациях в области растет, – отметил и.о. главного врача поликлиники №4 Южно-Сахалинска Алексей Ефимов. – Пациенты все чаще сами обращаются с пожеланием организовать онлайн-прием. Чаще всего хотят услышать экспертное мнение по таким профилям, как нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия и кардиология. Такие консультации полезны как для пациентов, так и лечащих врачей.
Уровень развития цифровизации в сфере медицины в Сахалинской области достаточно высок. Такое мнение озвучили сотрудники Института цифровой медицины Сеченовского университета. На Сахалин московские специалисты прибыли, чтобы изучить опыт сахалинских коллег и уже успели побывать в нескольких медицинских учреждениях острова.
– Ваш регион – один из лучших в стране в этом направлении, – считает заведующий лабораторией электронного здравоохранения Института цифровой медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России Игорь Шадёркин. – Здесь создана хорошая база для развития цифровых технологий в сфере медицины. Но, конечно, это еще только начало. Необходимо, внедрять современные технологии во всех медицинских объектах, в том числе первого уровня – в ФАПах, амбулаториях. Это позволит достигнуть максимальной доступности медицинской помощи для жителей.
Отметим, что развитие цифровых технологий на территории Сахалинской области стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Статистика снова поползла вверх: 48 зараженных коронавирусом выявили за сутки в Сахалинской области
10:12 Сегодня Новые законы вступают в силу в октябре
10:42 Сегодня Открылась 24-ая международная конференция «Нефть и газ Сахалина»
11:32 Сегодня Сахалинская делегация завоевала гран-при и ряд призовых мест на Международной выставке-ярмарке коренных народов
10:42 24 Сентября С начала года более 200 сахалинцев и курильчан старшего возраста освоили новые профессии
10:12 24 Сентября Сквозной проезд по улице Буюклы закроют для движения в Южно-Сахалинске
12:32 24 Сентября Двенадцатилетнего мальчика ищут в Поронайске
15:04 24 Сентября Мужчина из Бурятии пропал на Сахалине
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
Выбор редакции
- 13:12 Вчера Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?