Систему оповещения проверят в Сахалинской области 2 октября

Систему оповещения проверят в Сахалинской области. Это произойдет в пятницу, 2 октября. Во всех муниципалитетах островов проверят элементы региональной системы оповещения населения, в том числе – громкоговорители, светодиодные экраны, мобильные комплексы информирования и другую технику. Также будут включены электрические сирены – подадут сигнал гражданской обороны «Внимание всем». В теле- и радиоэфире озвучат информацию о проводимой тренировке по гражданской обороне.

Проверка начнётся между 10.30 и 11.00, сообщили в правительстве Сахалинской области. Одновременный запуск устройств позволит органам власти выявить проблемные участки и устранить нарушения.

– Основная цель проводимого мероприятия – проверить работоспособность оборудования и, в случае выявления неполадок, направить специалистов обслуживающих компаний на устранение проблемных вопросов. Жителей и гостей Сахалинской области прошу с пониманием отнестись к данной ситуации. Кроме того, нам важно отработать доведение сигнала управления гражданской обороной до жителей области, – прокомментировал мероприятие первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Сахалинской области Максим Моисеев.

Во время работы сирен и громкоговорителей сотрудники администраций муниципальных образований и организаций будут оценивать прохождение сигнала. Полученную информацию они направят в Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области, где после обобщения информации будет подготовлен соответствующий доклад на имя губернатора Сахалинской области.