На ярмарку «Золотая осень Сахалина – 2020» приглашают жителей и гостей областного центра. Она развернётся на площади у Дома торговли 3-4 октября с 9 до 16 часов. Свою продукцию на ярмарке представят более 50 сельхозпроизводителей из Южно-Сахалинска, а также Долинского, Томаринского, Корсаковского, Анивского, Холмского, Невельского, Поронайского и Смирныховского районов. Среди участников также крестьянские и личные подсобные хозяйства, садоводы, огородники, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности и компании рыбопромышленного комплекса.

Посетителям ярмарки предложат широкий ассортимент продукции растениеводства, пчеловодства, животноводства, мясо и молоко, рыбу в разных видах, кондитерские изделия и безалкогольные напитки. Одна из особенностей ярмарки «Золотая осень Сахалина» – возможность приобрести товары с минимальной торговой наценкой.

– Я каждый год привожу овощи, которые вырастила у себя на участке. В этом году планирую удивить гостей – вырастила огромную тыкву! Большая как никогда – можно карету для Золушки сделать! Будем радовать наших покупателей, – отметила Нина Андреева из Южно-Сахалинска.

Традиционно на ярмарке фермеры, садоводы и огородники предложат семена картофеля высоких репродукций лучших и традиционных сортов, саженцы ягодных кустарников и плодовых деревьев, а также сопутствующие товары – минеральные и органическими удобрения, садовый инвентарь. Здесь также можно купить молодняк сельскохозяйственных животных и птицы.

Для участников и гостей мероприятия организаторы подготовили праздничную программу, а также конкурсы, победители которых получат денежные сертификаты.

Оценивать участников состязания будут по 12 номинациям. Среди них – «Красота родного края», «Ярмарочный стандарт», «Оригинальное торговое место», «Самое бойкое место», «Самый обаятельный продавец», «Ремесленная слобода», «Зеленый Сахалин», «Чудеса на грядке», «За новаторство в организации сельского труда», «Птичий микс», «Лакомка» и «Овощ Великан».

На сцене выступят островные танцевальные и вокальные коллективы. В зоне фудкорта от ведущих сахалинских предприятий общепита горожане смогут попробовать блюда, приготовленные островными поварами.

Подать заявку на участие в ярмарке, а также получить пропуск на территорию ярмарочной площадки можно в министерстве сельского хозяйства и торговли Сахалинской области по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира 107, каб. № 2, телефоны: 8 (4242) 672-672, 8 (4242) 672-676.