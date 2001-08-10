Отмененное из-за плохой погоды восхождение на пик Чехова состоится 4 октября. Регистрация и инструктаж участников состоится с 8:00 до 9:00 в Южно-Сахалинске возле кафе «Старый друг». Организует мероприятие региональная общественная организация по туризму «Адреналин» при поддержке агентства по туризму Сахалинской области.

Специально перед массовым восхождением на пик Чехова добровольцы «Адреналина» обустроили и промаркировали тропу. Были заменены старые верёвки и таблички, облагорожен родник. Дважды волонтерам пришлось приводить в порядок храмовый домик, посвящённый богине солнца – Аматэрасу, на который покушались вандалы.

Для обеспечения безопасности участников на тропе, в день восхождения по всему маршруту будут стоять и указывать дорогу инструкторы-проводники «Адреналина» и волонтеры. На старте каждый участник сможет сделать фото-магнит на память. На обратном пути всем желающим будет предложен чай.

С собой иметь: перекус на день, термос с чаем, воду, одежду по погоде, максимально удобную обувь. Все необходимое нужно упаковать в рюкзак, чтобы руки были свободными.

Участники до 18 лет допускаются на маршрут только в сопровождении взрослых. Лица в нетрезвом виде к восхождению не допускается, также запрещено употребление алкогольных напитков на протяжении всего маршрута. Восхождение с собаками строго в намордниках или на поводке.

По всем вопросам обращаться по телефону + 7 (914) 746-12-68.