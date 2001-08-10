В Южно-Сахалинске 27 тысяч пенсионеров получили «Единую карту сахалинца»
27 тысяч жителей Южно-Сахалинска присоединились к приоритетному цифровому проекту и стали обладателями «Единой карты сахалинца».
Напомним, проект внедрен на территории островного региона в сентябре 2019 года. В рамках его реализации предприятия, осуществляющие розничную торговлю, предоставляют правообладателям карт (граждане старше 55 лет) скидки и возможность получения мер социальной поддержки.
Сегодня в проекте участвуют 96 торговых объектов (сеть магазинов «Столичный» и «Фабрика вкуса», магазины «Первый семейный» и сеть пекарни-магазинов «Мельница», сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», сеть магазинов «Баловень», «Белорусский Фирменный», «Зодчий», «СИМОСТ», магазины «Золушка», «ЗОВ» и т. д. Размер скидки устанавливается торговыми предприятиями самостоятельно и составляет от 1,5% до 10%.
В ближайшее время в проект включится ООО «Хлебница» с тремя магазинами: «Надежда» (пр. Мира, 153), «Хлебный дом» (ул. Пограничная, 50/1) и «Продукты» (ул. Хлебная, 6).
Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка продолжает работу с хозяйствующими субъектами с целью увеличения числа участников проекта. Подробную информацию адресов торговых объектов можно получить на веб-портале: http:// cоцкарта.cахалин.онлайн.
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