Рекордное количество врачей привлекли на работу в южно-сахалинскую детскую поликлинику
Одиннадцать специалистов трудоустроились в детскую поликлинику Южно-Сахалинска в этом году. Это позволило серьезно сократить очередь на прием.
Штат медучреждения пополнили педиатры, офтальмологи, ортопеды, а также гастроэнтеролог и психиатр. Среди них есть как молодые врачи, кто только начинает свою карьеру в медицине, так и доктора со стажем. Часть из них врачей - коренные сахалинцы, вернувшиеся на остров после окончания медицинских вузов. Другие специалисты прибыли из Нижнего Новгорода, Благовещенска, Томска, Екатеринбурга.
Офтальмолог Юлия Марьина - в профессии не новичок. На Сахалин женщина приехала из Екатеринбурга, где также работала с ребятами в городской поликлинике.
- Захотелось поменять место жительства, поработать на новом месте, познакомиться с новыми людьми, - поделилась она. - Работа здесь ничем не отличается - функциональные обязанности те же. Поликлиника отлично оснащена. Есть все необходимое оборудование, чтобы полностью обследовать органы зрения ребенка.
Позитивные изменения не остались без внимания посетителей поликлиники. За каждым участком теперь закреплен свой педиатр. Попасть на осмотр к узкому специалисту тоже стало гораздо проще.
- Раньше на нашем участке часто менялись врачи. Теперь такой проблемы нет. У нас будет постоянный специалист, который сможет наблюдать за нашими детками в динамике. Доктор мне понравилась - отзывчивая и внимательная. И ребенку она по душе ребенку - а это самое главное, - считает южносахалинка Виктория Ганеева.
Как рассказала главный врач южно-сахалинской городской детской поликлиники Татьяна Колба, благодаря кадровой программе в детскую поликлинику Южно-Сахалинска с 2013 года было привлечено 73 специалиста.
- Сегодня у нас полностью закрыта потребность в отоларингологах, офтальмологах, хирургах, ортопедах, кардиологах и эндокринологах. Участковыми педиатрами поликлиника укомплектована на 99%. Теперь наша главная задача - решить вопрос с недостатком кадров в дошкольном и школьном отделениях, - отметила главврач.
До конца года в поликлинике ожидают еще одного педиатра. Кроме того, уже достигнуты договоренности о трудоустройстве двух специалистов - ортопед и офтальмолог прибудут в следующем году, после окончания ординатуры, сообщили в правительстве Сахалинской области.
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