Поронайск и Макаров появились в 2ГИС

В Поронайске и Макарове заработал 2ГИС — детальная 3D-карта города с подробным справочником организаций. Над ее созданием специалисты работали почти 3 месяца.

В карту-справочник теперь включены еще 10 населенных пунктов этих муниципальных образований. Теперь можно узнать адреса более 4,5 тысяч зданий, информацию о 642 организациях, включая телефоны, график работы, способы оплаты услуг и страницы компаний в соцсетях.

2ГИС покажет ближайший круглосуточный магазин или аптеку, где можно заказать еду, контакты социально значимых служб, стоимость размещения в гостиницах области и многое другое. Пешие специалисты 2ГИС собрали информацию об 1 тысяче подъездов жилых домов с диапазонами квартир. Это значит, что нужный вход в многоквартирный дом можно найти, зная только номер дома и номер квартиры. Также сервис покажет правильный вход в организацию - это особенно актуально в Торговых центрах с большим количеством входов.

Электронная карта подскажет самый простой способ добраться до точки назначения. Можно построить маршрут на общественном транспорте или запустить навигатор в мобильном приложении. На карте отмечены и небольшие, но интересные объекты городского ландшафта: фонтаны, памятники, скульптуры и даже объекты стрит-арта.

Важно, что 2ГИС доступен в виде мобильного приложения для iOS или Android, которое работает без интернета, сообщили в "2ГИС Регион".