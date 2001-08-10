Ремонт улицы Больничной могут перенести на следующий год

В этом году в Южно-Сахалинске капитальным ремонтом и строительством охвачено около 30 км дорог. Реконструируется почти 6 км дорог, текущий ремонт проводится на 13 км, капитальный - на 4,5 км, еще на 5 км проводится благоустройство. Кроме того, строится 2 км новых участков - продлены улицы Фархутдинова, Пограничная и Байкальская.

По информации МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», на улицах Комсомольская, Ленина и Украинская работы ведутся в рамках двухлетних контрактов. Планируется, что улица Ленина на участке от Пенсионного фонда и до Украинской войдет в зиму в асфальте. На ул. Комсомольской от ручья Пригородного до пр. Победы обустроен временный мостовой переезд, ведутся работы строительству моста и по замене сетей и ливневой канализации.

Отрыты для движения отремонтированные участки улиц 2-я Центральная, Фархутдинова, Пионерская, Крюкова, Деповская, Фламинго, Детская, Советская. Закончен ремонт 8-ти улиц в 25 мкр, а также участков трасс на Синегорск и Елочки. Близятся к завершению работы на участках ул. Железнодорожной и ул. Лермонтова, где предварительно был заменен водовод. По графику идет реконструкция Компроспекта.

В целом, ситуация по исполнению контрактов удовлетворительная — работы практически на всех объектах завершены или будут закончены с соблюдением технологических требований до наступления холодов. На ряде объектов имелось запаздывание по срокам, вызванными двумя основными причинами: нарушение графика предварительных работ по замене сетей ресурсоснабжающими организациями или их подрядчиками, а также недостаток рабочей силы на объектах, вызванный карантинными мероприятиями.

Что касается участка улицы Ленина от ул. Емельянова до пр. Победы, то готовность объекта составляет порядка 85 процентов. Каждый день объект инспектирует представитель заказчика. Работы проводятся круглосуточно: чтобы не создавать автомобильных заторов, асфальтирование проезжей части проводится в ночное время, а пешеходная часть обустраивается днем. Тротуарную плитку возможно класть только в сухую погоду, так как вместо песчаного основания используется цементно-песчаная смесь. Кроме того, принято несколько решений по корректировке проекта с целью учета современных урбанистических тенденций и особенностей передвижения жителей в данном районе. Хотя на их реализацию требуется дополнительное время, подрядчик соглашается на их реализацию.

Так, на основе предложений АНО «Наш город» для удобства пешеходов скорректировано расположение тротуаров у «Гильдии» и здания «Сахкома», дополнительно оборудован пешеходный переход для прибывающих с северного направления посетителей детской областной больницы. В районе филиала СахГУ и дома по ул. Ленина, 312 переходы решено сделать приподнятыми, тем самым сделав движение пешеходов во время дождя более комфортным. Объект будет завершен в текущем строительном сезоне.

На сегодня вызывает опасение по исполнению контракта лишь на одном объекте — участке улицы Больничной от пр. Мира до ул. Ленина. Причина - нехватка рабочих. Администрация города не исключает, что придется воспользоваться Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 443 и сдвинуть сроки выполнении контракта на следующий год. При этом асфальт до наступления отрицательных температур в любом случае должен появиться, остальные работы будут перенесены на следующий год.