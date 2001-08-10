Программу кэшбэка за туры по России снова продлили

Российские власти продлили программу кешбэка за туры по стране и увеличили максимальный размер возврата. Второй этап продаж продлится не менее 1,5 месяцев. Купить путевку по акции можно будет уже в октябре, точные даты Ростуризм объявит позднее.

Как пишет ТАСС, поездка должна состояться до 10 января 2021 года, с кешбэком можно будет купить тур на новогодние праздники.

Расширили и список участников — к ним добавились туристические агрегаторы. То есть покупатель сможет претендовать на возврат, если приобрел услугу через агрегатор, а не только напрямую у туроператора или гостиницы.

Сэкономить можно будет как при покупке пакетных туров, так и только с оплатой проживания — например, если турист добирается до места отдыха на личном автомобиле. Условия программы распространяются и на круизы.

Акция действует на поездки длительностью не менее двух ночей. На первом этапе было более строгое условие — не менее четырех ночей.

Требование к стоимости тура вообще убрали. Раньше она была ограничена — путевка должна была стоить не менее 25 тыс. рублей. На втором этапе покупатель сможет вернуть деньги с любой потраченной на путешествия по России суммы.

Важное условие, которое сохраняется, — поездка должна быть оплачена картой "Мир", на нее и поступит кешбэк. Чтобы деньги поступили на счет, нужно зарегистрироваться на сайте privetmir.ru. При других способах получить компенсацию будет невозможно.

Размер кешбэка будет по-прежнему зависеть от цены тура и составит 20% от стоимости услуги. Вернуть можно будет больше денег — правительство увеличило предельную сумму: на первом этапе она составляла 15 тысяч рублей, а на втором будет уже 20 тысяч рублей. Возврат компенсации займет до пяти дней.