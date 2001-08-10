39 семей на Итурупе отмечают новоселье

Новоселье отмечают 39 семей на Итурупе - в селе Рейдово Курильского района сегодня, 1 октября, сдали два трёхэтажных дома. Новые квартиры построили на средства федеральной целевой программы социально-экономического развития Курильских островов для переселенцев из аварийного жилья, сообщили в правительстве региона.

18-квартирный и 21-квартирный дома на улице Заводской сдали "под ключ". В жилых помещениях уложили линолеум и поклеили обои. В каждой квартире установили пластиковые окна, двери, современную сантехнику и бытовую технику, в том числе бойлеры и электроплиты.

- Это очень радостное событие для нас, мы счастливы, что переезжаем в новую квартиру. Очень ждала этот день, сегодня проснулась в приподнятом настроении, даже погода прекрасная. Настроение замечательное, - поделилась эмоциями жительница Рейдово Гулия Шестовицкая.

Дома сдали на месяц раньше предусмотренного контрактом срока. Ранее ускорить возведение жилья в Курильском районе поручил губернатор Валерий Лимаренко. Год назад жители Рейдово пожаловались ему на тяжелые бытовые условия - глава области лично побывал в аварийных квартирах.

- Валерий Игоревич во время рабочей поездки обратил внимание на некоторые недочеты. Мы всё исправили в кратчайшие сроки и готовы строить ещё, - рассказал глава Курильского района Вадим Рокотов. - Это большой праздник для жителей села. Есть переселенцы, которые живут здесь более полувека и никогда не видели таких комфортных условий.

Еще один дом для переселенцев из аварийного фонда сдадут в Рейдово в следующем году. Его строительство уже началось. Здание рассчитано на 24 одно-, двух- и трёхкомнатных квартир. Еще 4 дома строят в Курильске. В планах также - возведение жилья в Китовом. Всего до конца 2022 новоселье в Курильском районе отметят более 200 семей.