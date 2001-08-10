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12:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
В Сахалинской областной библиотеке подготовили книжную выставку ко Дню учителя
Книжная выставка «В помощь учителю» оформлена в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Экспозиция приурочена к профессиональному празднику педагогов, который отмечается в России 5 октября.
На ней представлены книги и журналы, в которых рассматриваются современные проблемы обучения и эффективные технологии, отражающие тенденции отечественного образования. Особое внимание читателям СахОУНБ рекомендуют обратить на следующие издания:
- Д. Берджес «Обучение как приключение» (как сделать уроки интересными и увлекательными);
- А.С. Калабалин, «Педагогические размышления» (о воспитании подрастающего поколения);
- О. П. Околелов «Инновационная педагогика» (инновационные теоретические основы современной педагогики, её новые формы и методы)
- Т. Уайтекер 10-минутные тренинги для учителей. 40 быстрых тренировок для эффективного преподавания (уникальная программа повышения квалификации учителя);
- А. П Усольцев. «Идеальный урок» (читатели могут увидеть и сравнить практическую реализацию разных методических приемов и технологий обучения).
Выставка будет работать до 15 октября на третьем этаже СахОУНБ. Все представленные на ней издания можно взять на дом. Справки по телефону +7 (4242) 45-25-27.
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Новости общества Сахалина и Курил
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