Второй передвижной автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ) прибыл в Сахалинскую область. ПАГЗ-5000 сможет обслуживать 50-80 автомобилей в день. Передвижной комплекс будет работать в Тымовском районе и предназначен для заправки автомобилей газомоторным топливом в тех местах, где нет станций. Кроме того, на Дальневосточном энергетическом форуме «Нефть и газ Сахалина» было подписано соглашение с ПАО «Газпром». До 2025 года компания построит в районах Сахалина несколько стационарных газозаправочных станций.

Мобильный газовый заправщик представляет собой специальное транспортное средство, в состав которого входят аккумуляторы газа, газозаправочные колонки с коммерческим учетом топлива. ПАГЗ перевозит 5 тысяч кубических метров компримированного (сжатого) природного газа.

– Заправочный комплекс удобен тем, что его можно разместить в любой точке острова и тем самым сделать газомоторное топливо ближе к потребителю. Часто от перевода транспорта на экологически чистое топливо автовладельцев останавливает отсутствие газозаправочной инфраструктуры. Поэтому по поручению губернатора мы создаем сеть мобильных комплексов по всему Сахалину. В этом году планируется охватить южную и центральную части Сахалина. Заправщики будут размещаться на расстоянии не более 300 километров, чтобы водители могли ехать, не боясь, что топливо закончится – сказал министр энергетики Сахалинской области Герман Тютюков.

Первый передвижной газовый заправщик прибыл на Сахалин в 2016 году. С марта прошлого года он обслуживает муниципальную технику, автотранспорт предприятий и жителей Корсаковского района.

В ближайшее время на Сахалине появятся еще не менее шести ПАГЗов. Они будут работать в Невельском, Поронайском, Тымовском, Анивском, Долинском и Холмском районах. Это даст возможность перевести на газомоторное топливо муниципальный транспорт и обеспечит доступ жителей к экологически чистому и более дешевому топливу. При переводе автотранспорта на газомоторное топливо экономия семейного бюджета может достигать 50 тысяч рублей в год.

Как подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко в своем сентябрьском отчете о проделанной работе за год, развитие газозаправочной инфраструктуры – один из значимых инструментов по улучшению экологической ситуации на островах.

До конца года в южной части Южно-Сахалинска, в районе пересечения улиц Пуркаева и Железнодорожной, откроется вторая стационарная газовая заправка. Экологически чистым топливом смогут заправляться автолюбители, которые едут в сторону Корсакова, Анивы, Холмска, Невельска. В перспективе сеть станций и передвижных комплексов охватит весь Сахалин.

Отметим, что в Сахалинской области создан беспрецедентный пакет мер поддержки бизнеса, который занимается развитием газомоторной инфраструктуры, а также жителей региона, использующих экологически чистое топливо.

Любой автолюбитель может переоборудовать свой транспорт и получить компенсацию до 150 тысяч рублей. Действует льгота по бесплатному переводу машин на газомоторное топливо. В первоочередном порядке ее предоставляют малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам и ряду других льготных категорий.

Финансовая помощь предусмотрена и для бизнеса. Так, юридические лица могут перевести свою технику на газ и возместить до 70 процентов затрат на покупку оборудования, но не более 1 миллиона рублей в год. Сельхозпроизводителям и предприятиям пищевой промышленности компенсируют 70-90 процентов затрат на приобретение нового газового авто и переоборудование автотранспорта на газомоторное топливо. Помощь региональных властей также получают владельцы сервисных центров, предоставляющие услуги по переоснащению авто. Им возвращают затраты на покупку оборудования, необходимого для этой работы.

Для всего автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, предусмотрена 50-процентная льгота по транспортному налогу. Наибольшую экономию данная мера поддержки дает предприятиям со значительным парком тяжелой техники.