На Сахалине цены на подержанные автомобили выросли на 11%
В третьем квартале 2020 года цены на вторичном автомобильном рынке России выросли на 10% по сравнению со вторым кварталом нынешнего года. Средняя стоимость автомобиля равна 543 тысячам рублей. К таким выводам пришли аналитики автомобильного сайта Дром, изучив собственную базу из более 4,5 млн объявлений за 2019 и 2020 года. На Сахалине в третьем квартале 2020 года цены выросли еще больше, чем в среднем по стране – на 11%.
На 15% увеличилось количество объявлений на Дроме о продаже б/у автомобилей по сравнению со вторым кварталом 2020 года. По сравнению с третьим кварталом 2019 года рост составил 3%, что в нынешней экономической ситуации – значительный показатель.
Кроме того, подержанные машины в хорошем состоянии разбирают быстрее, чем обычно. На 5% увеличилась скорость продажи автомобилей в первые 7 дней после публикации объявления по сравнению со вторым кварталом 2020 года и на 28% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее автомобили, которые не нашли нового хозяина за две недели, наоборот продаются медленнее.
Количество объявлений дилерских машин на Дроме в третьем квартале 2020 года выросло на 45%. На первый взгляд, рост впечатляющий, но только по отношению к «закрытому» из-за пандемии второму кварталу. Если сравнить показатели с третьим кварталом 2019 года, то предложение новых автомобилей сократилось на рынке на 29%. После подорожания во втором квартале цены остались примерно на том же уровне.
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