Сахалинская область отменила справки и обсервацию для всех приезжающих в регион людей

Справки и обязательная обсервация для въезжающих в Сахалинскую область людей больше не нужны. Об этом пишет astv.ru. Островной регион ввёл эти правила в марте этого года из-за пандемии коронавируса и отменил их одним из последних в стране.

Указ, отменяющий необходимость предоставления справки об отсутствии COVID-19, опубликовали на сайте правовых актов правительства Сахалинской области накануне, 1 октября. Там, в частности, сообщается, что отменён пункт 4.1. В нем было прописано, что при отсутствии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 нужно было проходить изоляцию по месту жительства (пребывания).

Если же это невозможно, то отбывать карантин нужно было в условиях пунктов временного размещения обсервационного типа на срок, установленный в предписании должностного лица органа. В Сахалинской области он варьировался от двух недель до 3-5 дней.