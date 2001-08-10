Тихоокеанское
информационное агентство
2 Октября 2020
Сегодня 21:40
77,28|90,72|40,64
Холмск присоединится ко Дню ходьбы
15:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинская область отменила справки и обсервацию для всех приезжающих в регион людей

Сахалинская область отменила справки и обсервацию для всех приезжающих в регион людей

Справки и обязательная обсервация для въезжающих в Сахалинскую область людей больше не нужны. Об этом пишет astv.ru. Островной регион ввёл эти правила в марте этого года из-за пандемии коронавируса и отменил их одним из последних в стране.

Указ, отменяющий необходимость предоставления справки об отсутствии COVID-19, опубликовали на сайте правовых актов правительства Сахалинской области накануне, 1 октября. Там, в частности, сообщается, что отменён пункт 4.1. В нем было прописано, что при отсутствии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 нужно было проходить изоляцию по месту жительства (пребывания).

Если же это невозможно, то отбывать карантин нужно было в условиях пунктов временного размещения обсервационного типа на срок, установленный в предписании должностного лица органа. В Сахалинской области он варьировался от двух недель до 3-5 дней.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?