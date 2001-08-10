Жители областного центра могут принять участие в создании генплана Южно-Сахалинска
Жители Южно-Сахалинска могут принять участие в серии открытых лекций и проектных сессий, которые проводят эксперты Института Генплана Москвы и их коллеги, в рамках работы над генеральным планом областного центра.
Как сообщают в мэрии города, во время проектных семинаров будут обсуждать возможные траектории развития города, общаться с разработчиками, принимать предложения от южносахалинцев по улучшению городской среды.
Так, со 2 по 4 октября проектные семинары пройдут на площадке областной универсальной библиотеки по адресу: ул. Хабаровская, 78.
Расписание:
2 октября, пятница
11:00–15:00
Круглый стол с бизнес-сообществом города
• 11:00–12:00 Лекция «Городская экономика», спикер: Ольга Широкова, Knight Frank
• 12:00–15:00 Работа с бизнес-сообществом
3 октября, суббота
10:00–14:30
Проектный семинар «Общественные пространства города, формирование природно-рекреационного комплекса, экология города»
• 10:00–10:50 Лекция «Развитие общественных пространств в городе»,
спикер: Алена Зайцева, партнер бюро Utro
• 10:50–11:20 Выступление представителя ГК «ПИК»
• 11:20–11:30 Выступление специалиста Института Генплана Москвы
• 11:30–14:30 Работа в рамках семинара
15:00–19:00
Проектный семинар «Развитие транспортного обеспечения города»
• 15:00–16:00 Выступление специалиста Института Генплана Москвы
• 16:00–19:00 Работа в рамках семинара
4 октября, воскресенье
10:00–14:00
Проектный семинар «Характеристики идеального района. Качество городской среды и инфраструктуры»
• 10:00–10:30 Лекция «Современный жилой район»,
спикер: Максим Викулин, Институт Генплана Москвы
• 10:30–11:00 Выступление представителя ГК «ПИК»
• 11:00–14:00 Работа в рамках семинара
15:00–19:00
Проектный семинар «Полицентричное развитие города. Как город должен развиваться, где заканчиваются его реальные границы?»
• 15:00–15:20 Выступление специалиста Института Генплана Москвы
• 15:20–16:00 Лекция «Развитие туристических кластеров и потенциал развития городского округа Южно-Сахалинск», спикер: Антон Айсин, Citymakers
• 16:00–19:00 Работа в рамках семинара
Зарегистрироваться для участия в семинарах можно на официальном сайте Института Генплана Москвы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 25 Сентября Пропавшего в Поронайске мальчика нашли живым
12:04 25 Сентября На острове Шикотан впервые в истории асфальтируют дороги
17:32 25 Сентября Автовыставка пройдет в Южно-Сахалинске
17:12 25 Сентября Как подготовиться к беременности, расскажут сахалинкам в областной библиотеке
12:32 10 Сентября Первый набор Сахалинского государственного университета в рамках программы «Два диплома» составил 200 человек
10:12 14 Сентября Вечер «Огни города» на «Горном воздухе» подарил посетителям волшебство предзакатного Южно-Сахалинска
- 19:43 4 Сентября ВТБ запустил сезонный вклад с доходностью до 5%
16:12 18 Сентября Сахалинский высокотехнологичный центр профилактических медосмотров увеличит количество посетителей в несколько раз
Выбор редакции
- 13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
- 15:04 14 Сентября Жителей села Бошняково и ряда населенных пунктов на Итурупе обеспечили качественной интернет-связью
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?