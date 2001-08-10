Жители областного центра могут принять участие в создании генплана Южно-Сахалинска

Жители Южно-Сахалинска могут принять участие в серии открытых лекций и проектных сессий, которые проводят эксперты Института Генплана Москвы и их коллеги, в рамках работы над генеральным планом областного центра.

Как сообщают в мэрии города, во время проектных семинаров будут обсуждать возможные траектории развития города, общаться с разработчиками, принимать предложения от южносахалинцев по улучшению городской среды.

Так, со 2 по 4 октября проектные семинары пройдут на площадке областной универсальной библиотеки по адресу: ул. Хабаровская, 78.

Расписание:

2 октября, пятница

11:00–15:00

Круглый стол с бизнес-сообществом города

• 11:00–12:00 Лекция «Городская экономика», спикер: Ольга Широкова, Knight Frank

• 12:00–15:00 Работа с бизнес-сообществом

3 октября, суббота

10:00–14:30

Проектный семинар «‎‎Общественные пространства города, формирование природно-рекреационного комплекса, экология города»

• 10:00–10:50 Лекция «Развитие общественных пространств в городе»,

спикер: Алена Зайцева, партнер бюро Utro

• 10:50–11:20 Выступление представителя ГК «ПИК»

• 11:20–11:30 Выступление специалиста Института Генплана Москвы

• 11:30–14:30 Работа в рамках семинара

15:00–19:00

Проектный семинар «Развитие транспортного обеспечения города»

• 15:00–16:00 Выступление специалиста Института Генплана Москвы

• 16:00–19:00 Работа в рамках семинара

4 октября, воскресенье

10:00–14:00

Проектный семинар «Характеристики идеального района. Качество городской среды и инфраструктуры»

• 10:00–10:30 Лекция «Современный жилой район»,

спикер: Максим Викулин, Институт Генплана Москвы

• 10:30–11:00 Выступление представителя ГК «ПИК»

• 11:00–14:00 Работа в рамках семинара

15:00–19:00

Проектный семинар «Полицентричное развитие города. Как город должен развиваться, где заканчиваются его реальные границы?»

• 15:00–15:20 Выступление специалиста Института Генплана Москвы

• 15:20–16:00 Лекция «Развитие туристических кластеров и потенциал развития городского округа Южно-Сахалинск», спикер: Антон Айсин, Citymakers

• 16:00–19:00 Работа в рамках семинара

Зарегистрироваться для участия в семинарах можно на официальном сайте Института Генплана Москвы.