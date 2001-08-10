Тихоокеанское
информационное агентство
2 Октября 2020
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Холмск присоединится ко Дню ходьбы
16:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Холмск присоединится ко Дню ходьбы

Жителям Холмска предлагают присоединиться ко Дню ходьбы. Спортивное мероприятие состоится в сквере им. Героя СССР С.Е. Валентеева 10 октября. Начало в 11.00.

Как сообщили в районной администрации, участников наградят дипломами Олимпийского комитета России, памятными значками и сувернирами. Все желающие смогут попробовать свои силы в спортивной викторине, где поборются за специальные подарки.

Заявки на участие принимают до 8 октября. Контактный телефон: 8-914-087-72-28.

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