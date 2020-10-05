Очень сильный дождь ожидается в южных районах Сахалинской области

Во второй половине дня 5 октября в Томаринском, Долинском, Холмском Невельском, Анивском, Корсаковском районах и городе Южно-Сахалинске ожидается очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов). Вечером 5 и ночью 6 октября на реках юга Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1 м, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:

- без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;

- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

- отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;

- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.