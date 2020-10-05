Холодной воды не будет в некоторых домах Южно-Сахалинска 15 октября

Холодной воды не будет в Южно-Сахалинске 15 октября из-за работ на сетях водопровода. Как сообщили в городской мэрии, ограничения продлятся с 9.30 до 18.00 и коснутся следующих адресов:

район ул. Сахалинская - Комсомольская - Хабаровская - пр. Мира;

ул. Леонова, 40;

пр. Коммунистический, 22;

ул. Сахалинская, 6, 8;

ул. Фабричная, 36, 38.

Ограничена подача холодной воды на 6-10 этажи:

ул. Фабричная, 14а;

ул. Озерная, 2а, 2б;

ул. Детская, 18а.

Если график отключения подачи холодной воды изменится, об этом сообщат дополнительно. Телефон диспетчерской горводоканала: 72-32-40.