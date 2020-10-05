Тихоокеанское
информационное агентство
7 Октября 2020
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Около 600 бутылок нелегального пива изъяли в одном из киосков Южно-Сахалинска
13:12, 05.10.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Холодной воды не будет в некоторых домах Южно-Сахалинска 15 октября

Холодной воды не будет в некоторых домах Южно-Сахалинска 15 октября
Холодной воды не будет в Южно-Сахалинске 15 октября из-за работ на сетях водопровода. Как сообщили в городской мэрии, ограничения продлятся с 9.30 до 18.00 и коснутся следующих адресов:
  • район ул. Сахалинская - Комсомольская - Хабаровская - пр. Мира;
  • ул. Леонова, 40;
  • пр. Коммунистический, 22;
  • ул. Сахалинская, 6, 8;
  • ул. Фабричная, 36, 38.
Ограничена подача холодной воды на 6-10 этажи:
  • ул. Фабричная, 14а;
  • ул. Озерная, 2а, 2б;
  • ул. Детская, 18а.
Если график отключения подачи холодной воды изменится, об этом сообщат дополнительно. Телефон диспетчерской горводоканала: 72-32-40.

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