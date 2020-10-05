Тихоокеанское
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14:32, 05.10.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Движение по ЖД переезду закроют в Холмске на два дня

Движение по ЖД переезду закроют в Холмске на два дня

Движение автотранспорта по железнодорожному переезду на улице Пригородной в Холмске ограничат 6 и 7 октября. Это связано с проведением на участке Холмск – Николайчук работ по перешивке железнодорожной колеи на общероссийский стандарт. 

Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, с 9.00 до 18.00 пропускать автомобили будут в перерывах между работами.

Дальневосточная железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать свои маршруты.

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