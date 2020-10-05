Южно-Сахалинск на втором месте по величине зарплат после Москвы

Южно-Сахалинск оказался на втором месте среди российских городов по уровню зарплат по итогам первого полугодия. Вторую строчку занимает областной центр и по возможности приобрести стандартный набор товаров.

РИА "Новости" сообщает, что средняя месячная зарплата в столице Сахалинской области составляет 97,4 тысячи рублей. На эти деньги можно купить 3,81 стандартного набора товаров и услуг.

На первой строчке традиционно разместилась Москва, где средняя зарплата составила чуть больше 103 тысяч рублей. Третье место по итогам полугодия занял Салехард с зарплатой в 94,9 тысячи рублей. В пятерку лидеров вошли также Сургут (77 тыс. руб) и Ханты-Мансийск (75,4 тыс. руб.)

Таким образом, четыре из пяти городов с высокими зарплатами находятся в северных регионах, где в сложных климатических условиях сосредоточена основная добыча углеводородов. Прибыльная добыча нефти и газа позволяет компаниям платить своим работникам более высокие зарплаты, в том числе, в качестве компенсации за суровый климат и удаленность.

В нижней части рейтинга разместились города южных регионов. Самое низкое соотношение зарплат и стандартного набора товаров и услуг в городе Шахты (Ростовская область) - 1,43, а средняя зарплата там составляет 28,5 тысячи рублей. Также невысокая покупательная способность средних зарплат отмечается в Махачкале и Элисте. Правда, отметили эксперты, невысокие показатели тут могут объясняться не только слабостью экономики, но и достаточно низким уровнем официальных зарплат.

Эксперты РИА "Новости" рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. Данные по зарплатам рассчитали на основе статистики Росстата. А в стандартный потребительский набор включили 109 товаров и услуг: продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.