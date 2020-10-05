Долгожданное восхождение на пик Чехова состоялось 4 октября. В покорении вершины приняли участие более 300 человек. Организовали мероприятие члены общественной организации «Адреналин» при поддержке регионального агентства по туризму.

Восхождение на пик Чехова, которое традиционно проходит в Южно-Сахалинске 2 сентября в честь окончания Второй мировой войны и освобождения Сахалина и Курильских островов, пришлось переносить дважды. Сначала на 27 сентября в связи с пандемией, затем из-за погоды на 4 октября. С третьего раза мероприятие все же состоялось.

Первые участники появились на точке старта (кафе «Старый друг») уже в 8 утра. После регистрации, оставив автомобили под присмотром ГИБДД, желающие совершить восхождение отправились в пеший маршрут к подножию пика. Здесь участников ждал сюрприз – возможность сделать фото на магнит с ростовыми куклами ­­ – лисой и медведем.

Дальше путь пролегал по тропе, которую специально к мероприятию привели в порядок члены общественной организации «Адреналин». На протяжении всего маршрута были установлены пункты, где находились проводники организатора и клуба СахГУ «ПИК».

Восхождение на пик Чехова нельзя назвать легкой пешей прогулкой, но те, кто решился и добрался до вершины, смогли насладиться потрясающими видами на сопки и город Южно-Сахалинск, открывшийся, как на ладони.

– В этом году, возможно, в связи с пандемией или небольшим субботним дождем, в восхождении приняли участие намного меньше человек. Обычно пик Чехова собирает около 1000 участников. Но те, кто поднялся на вершину, не могли скрыть эмоций и остались в полном восторге, – рассказала руководитель общественной организации «Адреналин» Нина Кассова.

По традиции на обратном пути довольных и уставших участников ждал горячий чай с угощениями, а также изготовленные за это время фото-магниты на память.