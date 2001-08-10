Тихоокеанское
информационное агентство
7 Октября 2020
Сегодня 12:36
78,51|92,52|40,93
Около 600 бутылок нелегального пива изъяли в одном из киосков Южно-Сахалинска
09:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские школьники на две недели раньше уходят на каникулы

Сахалинские школьники на две недели раньше уходят на каникулы

Сахалинские школьники на две недели раньше уходят на каникулы. Такое решение региональные власти приняли в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Чтобы обезопасить школьников, с 12 по 18 октября пройдут каникулы. Об этом стало известно вчера, 5 октября, на брифинге в правительстве Сахалинской области.

За эту неделю региональный минздрав совместно с управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области выработают решение о дальнейшей работе образовательных учреждений. В том числе рассматривается возможность дистанционного обучения в течение одной недели после каникул. Все эти меры не отразятся на продолжительности первой учебной четверти.

– Сейчас по всей стране наблюдается значительный рост количества заболевших. Мы хотим предотвратить вспышку на островах, поэтому проводим предупредительные мероприятия. Просим сахалинцев и курильчан с пониманием отнестись к временным ограничениям. И призываем работодателей рассмотреть возможность отправить на удаленную работу тех сотрудников, у кого есть дети – ученики начальных классов, – сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

Возвращаются ограничения по количеству участников культурно-массовых и спортивных мероприятий. В закрытом помещении запрещается собирать вместе более 50 человек. Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с условияем соблюдения социальной дистанции.

Сахалинцам в возрасте 65+ рекомендовано оставаться дома. В поликлинику следует приходить только по приглашения врача.

Напоминаем, что на Сахалине и Курилах продолжает действовать масочный режим. В торговых центрах, магазинах, на транспорте можно находиться только в масках. По торговым точкам и учреждениям сферы обслуживания пройдут профилактические рейды. За несоблюдение масочного режима предприятиям грозят штрафы.

– Есть пять золотых правил, которые всем необходимо выполнять, чтобы сохранить свое здоровье. Первое – маска. Это защитный барьер. И менять его нужно каждые два-три часа. Второе – мойте постоянно руки. Третье – используйте средства дезинфекции. Еще одно правило – входной контроль – измерение температуры. И, наконец, дома тоже используйте дезинфицирующие средства, ведь возбудитель инфекции какое-то время остается на поверхности. Пожалуйста, наберитесь терпения и берегите себя, – обратилась руководитель управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольга Фунтусова.

На брифинге также напомнили правила въезда на территорию островного региона. Для граждан без сахалинской регистрации остаются прежними: требуется заранее оформить цифровой пропуск на сайте на сайте: dp.sakhalin.gov.ru и предъявить справку об отсутствии коронавируса. На жителей Сахалинской области эти правила не распространяются.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?