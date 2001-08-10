Сахалинские школьники на две недели раньше уходят на каникулы
Сахалинские школьники на две недели раньше уходят на каникулы. Такое решение региональные власти приняли в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Чтобы обезопасить школьников, с 12 по 18 октября пройдут каникулы. Об этом стало известно вчера, 5 октября, на брифинге в правительстве Сахалинской области.
За эту неделю региональный минздрав совместно с управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области выработают решение о дальнейшей работе образовательных учреждений. В том числе рассматривается возможность дистанционного обучения в течение одной недели после каникул. Все эти меры не отразятся на продолжительности первой учебной четверти.
– Сейчас по всей стране наблюдается значительный рост количества заболевших. Мы хотим предотвратить вспышку на островах, поэтому проводим предупредительные мероприятия. Просим сахалинцев и курильчан с пониманием отнестись к временным ограничениям. И призываем работодателей рассмотреть возможность отправить на удаленную работу тех сотрудников, у кого есть дети – ученики начальных классов, – сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.
Возвращаются ограничения по количеству участников культурно-массовых и спортивных мероприятий. В закрытом помещении запрещается собирать вместе более 50 человек. Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с условияем соблюдения социальной дистанции.
Сахалинцам в возрасте 65+ рекомендовано оставаться дома. В поликлинику следует приходить только по приглашения врача.
Напоминаем, что на Сахалине и Курилах продолжает действовать масочный режим. В торговых центрах, магазинах, на транспорте можно находиться только в масках. По торговым точкам и учреждениям сферы обслуживания пройдут профилактические рейды. За несоблюдение масочного режима предприятиям грозят штрафы.
– Есть пять золотых правил, которые всем необходимо выполнять, чтобы сохранить свое здоровье. Первое – маска. Это защитный барьер. И менять его нужно каждые два-три часа. Второе – мойте постоянно руки. Третье – используйте средства дезинфекции. Еще одно правило – входной контроль – измерение температуры. И, наконец, дома тоже используйте дезинфицирующие средства, ведь возбудитель инфекции какое-то время остается на поверхности. Пожалуйста, наберитесь терпения и берегите себя, – обратилась руководитель управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольга Фунтусова.
На брифинге также напомнили правила въезда на территорию островного региона. Для граждан без сахалинской регистрации остаются прежними: требуется заранее оформить цифровой пропуск на сайте на сайте: dp.sakhalin.gov.ru и предъявить справку об отсутствии коронавируса. На жителей Сахалинской области эти правила не распространяются.
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