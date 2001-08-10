Проходит финальное голосование премии губернатора «Сахалинский маяк». С 1 по 15 октября все желающие могут поддержать земляков в номинациях, которые охватывают все сферы жизни островного региона.

На конкурс поступило более 800 заявок из разных уголков Сахалина и Курил. Всего предусмотрено 27 номинаций, 62 подноминации и одна специальная премия «Человек года». Свой голос можно отдать на официальном сайте премии: сахалинскиймаяк.рф.

– Каждая номинация и подноминация призвана улучшить, сделать ярче и активнее ту сферу деятельности, в которой она заявлена. Медицина, образование, спорт, бизнес, социальный сектор, волонтерство и молодежный департамент – все эти сегменты объединяют жителей Сахалинской области в один сильный регион. Это финальный и решающий этап конкурса. И голос каждого важен, чтобы определить победителей и лидеров, которые станут опорой и движущей силой региона, – сказала министр государственного управления Сахалинской области Юлия Рокотянская.

Конкурс «Сахалинский маяк» стартовал в июне этого года по инициативе губернатора Валерий Лимаренко. В рамках премии выбирают народных медицинских работников и педагогов года, самых успешных спортсменов и активных волонтеров, щедрых благотворителей и товаропроизводителей с самойй качественной продукцией. В конкурсе поучаствуют учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты, общественные объединения, предприятия крупного, среднего и малого бизнеса, управляющие компании.

По каждой номинации прошли конкурсные мероприятия. Учитывается как мнение профессионального жюри, так и всех жителей области, кто примет участие в голосовании. Итоги «Сахалинского маяка» подведут в День народного единства, 4 ноября.