www.sakhalinzoo.ru в разделе Сахалинский зоопарк объявляет литературный фестиваль. Прием работ на «ЗооЛитФест» начнётся уже 5 октября на сайте зоопаркав разделе «Проекты».

Дети от 7 до 18 лет могут присылать работы в 5 номинациях: поэзия, малая проза, фольклорная проза, фантастика и фентези, и журналистский текст. Максимальный объем текста, в зависимости от номинаций – до 6500 знаков. Главные критерии оценки: экологическая направленность произведения и вопрос сохранения исчезающих видов, а также литературность. Плагиат и творчество, не соответствующее заявленной теме, рассматриваться не будут.

Один конкурсант может участвовать в трёх номинациях. Прием работ от островитян продлится до 26 октября. Все условия в Положении фестиваля на сайте зоопарка.