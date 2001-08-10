Тихоокеанское
информационное агентство
7 Октября 2020
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11:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский зоопарк объявляет литературный фестиваль

Сахалинский зоопарк объявляет литературный фестиваль
Сахалинский зоопарк объявляет литературный фестиваль. Прием работ на «ЗооЛитФест» начнётся уже 5 октября на сайте зоопарка www.sakhalinzoo.ru в разделе «Проекты». 
 
Дети от 7 до 18 лет могут присылать работы в 5 номинациях: поэзия, малая проза, фольклорная проза, фантастика и фентези, и журналистский текст. Максимальный объем текста, в зависимости от номинаций – до 6500 знаков. Главные критерии оценки: экологическая направленность произведения и вопрос сохранения исчезающих видов, а также литературность. Плагиат и творчество, не соответствующее заявленной теме, рассматриваться не будут.
 
Один конкурсант может участвовать в трёх номинациях. Прием работ от островитян продлится до 26 октября. Все условия в Положении фестиваля на сайте зоопарка.

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