Тихоокеанское
информационное агентство
7 Октября 2020
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12:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Учителей и воспитателей Кунашира и Шикотана поздравила администрация

Учителей и воспитателей Кунашира и Шикотана поздравила администрация
Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, состоялось в районном Доме культуры 5 октября. В этот день со сцены в адрес учителей, воспитателей дошкольных учреждений Кунашира и Шикотана прозвучало много слов благодарности.

От имени администрации муниципалитета учителей поздравила первый вице-мэр МО Елизавета Андреева.

«Хороший учитель оставляет заметный след в судьбе каждого из нас. Роль талантливого педагога огромна не только в жизни отдельного человека, но и в развитии островного региона и страны в целом. Со стороны федерального и регионального правительства, и с нашей стороны принимаются исчерпывающие меры поддержки педагогов: достойная заработная плата, которая выросла за последние два года на 20 %, с 1 октября стали производиться доплаты за классное руководство, улучшаются условия труда, ежегодно проводятся ремонты образовательных учреждений», - сказала первый вице-мэр.

Она поблагодарила учителей района за ежедневный кропотливый труд и самоотдачу.Следом состоялось награждение педагогов. Почетными грамотами министерства образования Сахалинской области были отмечены Галина Макашова, Альфия Родина, Евгения Лыкова-Изотова. Ряд учителей получили грамоты и благодарственные письма администрации района.
К поздравлениям учителей также присоединились председатель Собрания муниципального образования Сергей Бондарев и депутат Арменак Урумянц.

Силами творческих коллективов Дома культуры для виновников торжества был дан праздничный концерт. На сцене выступали вокальный коллектив «Голос острова».

Сегодня в 12 образовательных организациях южно-курильского района проходят обучение и воспитание около 1850 детей (1200 учащихся и 650 воспитанников детских садов). В пяти средних школах трудятся более 200 человек, в том числе свыше 100 педагогов. Благодаря широким мерам поддержки каждый год в профессию приходят молодые специалисты, решившие связать свою жизнь с педагогикой.

В системе образования работают и ветераны педагогического труда, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию.
Наши педагоги умело внедряют лучшие методики и практики, успешно соединяя традиции прошлого с новациями. Результаты этой ежедневной кропотливой работы мы видим в достижениях воспитанников и учеников. Ведь роль талантливого педагога огромна не только в жизни отдельного человека, но и в развитии нашего островного региона и страны в целом.
 

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