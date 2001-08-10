Южно-сахалинских призывников приглашают на бесплатное обучение

Военный комиссариат Южно-Сахалинска вместе с автомобильной школой ДОСААФ предлагает призывникам этого года отучиться на права. Есть два важных условия: молодые люди должны быть годными по состоянию здоровья и не иметь судимости, отмечают в мэрии областного центра.

Обучение будут проводить по следующим категориям:

С;

Д (имеющий категории С и В и не моложе 21 года);

Е (имеющий категорию С и один год непрерывного стажа, не моложе 19 лет).

Желающим пройти курсы обучения необходимо обращаться по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 4, кабинет № 6. Запись ведется с 09.00 до 13.00 и с 14.30 до 16.30. Справки по телефону: 43-04-52.