Тихоокеанское
информационное агентство
7 Октября 2020
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Около 600 бутылок нелегального пива изъяли в одном из киосков Южно-Сахалинска
16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы напишут "Тотальный диктант" 17 октября

Сахалинцы напишут

"Тотальный диктант" в Южно-Сахалинске напишут 17 октября. Акция пройдет на трех площадках – в музее книги Чехова, музейно-мемориальном комплексе "Победа" и историческом парке "Россия – моя история". Начало в 16.00.

- Мероприятие состоится при любых условиях. Штаб разработал разные сценарии, которые учитывают эпидситуацию в разных точках мира. Если в Южно-Сахалинске она изменится, зарегистрированным участникам предложат новый формат, о котором сообщат дополнительно, - говорят в пресс-службе музея.

Зарегистрироваться на "Тотальный диктант" можно, перейдя по ссылке. Заявить об участии можно с 8 октября.

Из-за запрета на проведение мероприятий в закрытых помещениях с численностью более 50 человек, количество участников диктанта ограничат. Для тех, кто не сможет написать диктант в аудитории, организаторы рекомендуют присоединиться онлайн.

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