На Сахалине стартовал V чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс»
На Сахалине стартовал V чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс». В этом году в нем участвуют более 200 человек с ограниченными возможностями здоровья. Свои навыки и мастерство они продемонстрируют в 22 компетенциях. Состязания будут проходить одновременно на нескольких площадках, расположенных в профессиональных образовательных учреждениях Сахалина.
Торжественное открытие чемпионата состоялось в конгресс-холле «Столица». Участников, среди которых в этом году 93 школьника и 52 студента, поприветствовал заместитель председателя правительства региона Владимир Ющук.
– Чемпионат – это, конечно, состязания на выявление лучшего. Но вы все уже победители. Ваша сила духа и стремление к профессионализму являются хорошим примером и мощным мотиватором для окружающих. А мы обещаем продолжать создавать достойные условия для людей с особенностями здоровья, чтобы не было никаких преград для самореализации, в том числе профессиональной, – отметил Владимир Ющук.
«Абилимпикс» – одно из мероприятий федерального проекта в рамках платформы «Россия – страна возможностей», который направлен на повышение конкурентоспособности профессионального образования выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на региональном рынке труда. В течение нескольких дней участники будут показывать мастерство в различных ремеслах: столярное и гончарное дело, вязание спицами, бисероплетение, вышивание, а также профессиональные навыки маляра, портного, повара. Работу конкурсантов оценят 103 эксперта.
Имена призеров и победителей регионального чемпионата назовут 9 октября на торжественной церемонии закрытия и награждения. По итогам регионального конкурса «Абилимпикс» будет сформирована команда Сахалинской области для участия в финале Национального чемпионата.
– Благодаря этому мероприятию, люди с ограниченными возможностями здоровья могут проявить себя в разных сферах деятельности, показать силу воли и талант. Это площадка для общения единомышленников, новых знакомств, возможностей для профессионального роста. В этом году у нас впервые 10 ребят из детских дошкольных учреждений покажут мастер-класс на Бэби-Абилимпиксе, – рассказала руководитель Сахалинского регионального центра «Абилимпикс» Светлана Кашкина.
Кроме того, в рамках мероприятия запланирована выставка творческих работ людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также деловая программа, в рамках которой пройдёт Всероссийская научно-практическая конференция «Образование лиц с ОВЗ в системе СПО: проблемы, опыт перспективы».
Напомним, Сахалинская область присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2016 году. За это время расширилась география конкурса, увеличилось количество участников, растет уровень их профессионализма. В 2019 году по итогам Национального Чемпионата Сахалинская область вошла в топ-20 регионов в медальном зачете, заняв 18 место.
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