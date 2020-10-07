Сахалинская область получит дополнительные федеральные средства на переселение охинцев
Сахалинская область получит дополнительные федеральные средства на переселение охинцев. Финансирование поступит по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ. Такое решение было озвучено в ходе рабочей поездки в Охинский район главы наблюдательного совета Фонда Сергея Степашина, гендиректора Фонда Константина Цицина и губернатора Валерия Лимаренко.
Руководители встретились с жителями аварийных домов в одном из дворов по улице Карла Маркса. В разговоре охинцы выразили свои опасения: в районе мало строек, успеют ли реализовать программу переселения до конца 2024 года?
В северном районе начали наращивать темпы жилищного строительства. Одним из пунктов рабочей поездки стало посещение строительной площадки на улице 60 лет СССР. В следующем году здесь вырастет пятиэтажка на 50 квартир.
– Чтобы вовремя выполнить программу переселения охинцев, нужно построить четыре таких дома в следующем году. Земельные участки уже определены. В ближайшее время необходимо подписать соглашения с переселенцами, чтобы люди знали, по какому адресу и когда они переедут. Для скорейшего решения жилищной проблемы мы обратились в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Рассчитываем в следующем году получить около 2 миллиардов рублей на строительство домов для охинцев в районном центре и для переселения людей на юг Сахалина, – сказал Валерий Лимаренко.
Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин добавил, что регионы, которые досрочно завершат президентскую программу по расселению аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, получат дополнительные средства.
– Сахалинская область выполняет эту программу одной из первых в стране, – отметил он. – Пока расселение охинцев ведется только за счет регионального бюджета. Финансирование из Фонда позволит ускорить эту работу. Мы приехали и своими глазами увидели, что в таких домах жить нельзя.
Строительство – не единственный путь решения жилищного вопроса. Помимо этого, в северном районе приобретается жилье на вторичном рынке и ремонтируется муниципальный фонд. В этом году около 20 семей решили квартирный вопрос таким способом.
180 семей предпочли получить выкупную стоимость своих квартир. На эти цели из областного бюджета в этом году выделили 200 миллионов рублей. Столько же планируется заложить и на 2021-ый.
Еще одна возможность для северян улучшить жилищные условия связана с переселением в южные районы Сахалина. Охинцы смогут переехать в новостройки в Анивском районе и в Березняках. Квартиры на вторичном рынке подобрали в Холмске и планировочном районе Южно-Сахалинска Луговое. Правом на переселение могут воспользоваться все, но приоритет отдается одиноким пенсионерам и другим социально уязвимым категориям. Списки желающих переехать формируют районная администрация и органы социальной защиты.
Во время встречи отец ребенка-инвалида спросил: может ли их семья тоже переселиться на юг поближе к медицинским учреждениям? Губернатор поручил областному министерству соцзащиты взять этот вопрос на контроль. Специалисты помогут семье собрать необходимые документы и подготовить переезд в течение нескольких месяцев.
Жительница дома №39/1 по улице Дзержинского пожаловалась, что их дом в конце списка на снос, а жить там невозможно.
– На стенах грибок. Две недели была в больнице, вернулась – в квартире дышать невозможно. У меня вся техника испортилась, швейная машинка пришла в негодность, – пожаловалась пенсионерка.
Женщине предложили не дожидаться переезда в новостройку, а переехать на юг Сахалина. Охинку такой вариант обрадовал – с возрастом ей стало тяжело выносить дорогу до областной больницы.
Отметим, что в Охинском районе свыше 160 тысяч квадратных метров жилфонда признано аварийным. Это 60 домов, 6 из них уже расселили. В оставшихся проживают более 7 тысяч человек. Все они должны отпраздновать новоселье до конца 2024 года.
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