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13:12, 07.10.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинская область получит дополнительные федеральные средства на переселение охинцев

Сахалинская область получит дополнительные федеральные средства на переселение охинцев

Сахалинская область получит дополнительные федеральные средства на переселение охинцев. Финансирование поступит по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ. Такое решение было озвучено в ходе рабочей поездки в Охинский район главы наблюдательного совета Фонда Сергея Степашина, гендиректора Фонда Константина Цицина и губернатора Валерия Лимаренко.

Руководители встретились с жителями аварийных домов в одном из дворов по улице Карла Маркса. В разговоре охинцы выразили свои опасения: в районе мало строек, успеют ли реализовать программу переселения до конца 2024 года?

В северном районе начали наращивать темпы жилищного строительства. Одним из пунктов рабочей поездки стало посещение строительной площадки на улице 60 лет СССР. В следующем году здесь вырастет пятиэтажка на 50 квартир.

– Чтобы вовремя выполнить программу переселения охинцев, нужно построить четыре таких дома в следующем году. Земельные участки уже определены. В ближайшее время необходимо подписать соглашения с переселенцами, чтобы люди знали, по какому адресу и когда они переедут. Для скорейшего решения жилищной проблемы мы обратились в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Рассчитываем в следующем году получить около 2 миллиардов рублей на строительство домов для охинцев в районном центре и для переселения людей на юг Сахалина, – сказал Валерий Лимаренко.

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин добавил, что регионы, которые досрочно завершат президентскую программу по расселению аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, получат дополнительные средства.

– Сахалинская область выполняет эту программу одной из первых в стране, – отметил он. – Пока расселение охинцев ведется только за счет регионального бюджета. Финансирование из Фонда позволит ускорить эту работу. Мы приехали и своими глазами увидели, что в таких домах жить нельзя.

Строительство – не единственный путь решения жилищного вопроса. Помимо этого, в северном районе приобретается жилье на вторичном рынке и ремонтируется муниципальный фонд. В этом году около 20 семей решили квартирный вопрос таким способом.

180 семей предпочли получить выкупную стоимость своих квартир. На эти цели из областного бюджета в этом году выделили 200 миллионов рублей. Столько же планируется заложить и на 2021-ый.

Еще одна возможность для северян улучшить жилищные условия связана с переселением в южные районы Сахалина. Охинцы смогут переехать в новостройки в Анивском районе и в Березняках. Квартиры на вторичном рынке подобрали в Холмске и планировочном районе Южно-Сахалинска Луговое. Правом на переселение могут воспользоваться все, но приоритет отдается одиноким пенсионерам и другим социально уязвимым категориям. Списки желающих переехать формируют районная администрация и органы социальной защиты.

Во время встречи отец ребенка-инвалида спросил: может ли их семья тоже переселиться на юг поближе к медицинским учреждениям? Губернатор поручил областному министерству соцзащиты взять этот вопрос на контроль. Специалисты помогут семье собрать необходимые документы и подготовить переезд в течение нескольких месяцев.

Жительница дома №39/1 по улице Дзержинского пожаловалась, что их дом в конце списка на снос, а жить там невозможно.

– На стенах грибок. Две недели была в больнице, вернулась – в квартире дышать невозможно. У меня вся техника испортилась, швейная машинка пришла в негодность, – пожаловалась пенсионерка.

Женщине предложили не дожидаться переезда в новостройку, а переехать на юг Сахалина. Охинку такой вариант обрадовал – с возрастом ей стало тяжело выносить дорогу до областной больницы.

Отметим, что в Охинском районе свыше 160 тысяч квадратных метров жилфонда признано аварийным. Это 60 домов, 6 из них уже расселили. В оставшихся проживают более 7 тысяч человек. Все они должны отпраздновать новоселье до конца 2024 года.

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