Южносахалинцам предлагают прогуляться по улицам, вооружившись фотоаппаратом

Осенний "ФотоКросс" пройдет в Южно-Сахалинске 25 октября. Это традиционное соревнование городского центра молодежных инициатив (ЦМИ). Оно совмещает в себе фотоконкурс и городское ориентирование.

Как рассказали в пресс-службе учреждения, в день соревнований участники получат пять тематических заданий, так называемых кроссов. Фотографировать разрешается всё, что на взгляд конкурсантов соответствует заданию.

Победителей определят в командном (до 5 человек) и индивидуальном зачёте по сумме набранных баллов, которые выставят члены жюри. Ещё предусмотрено специальное задание и приз за него. В состав экспертной комиссии вошли опытные островные фотографы, члены Союза фотохудожников России.

Попробовать свои силы в "ФотоКроссе" могут южносахалинцы в возрасте от 14 до 30 лет. Заявки принимают до 23 октября на электронную почту: l.rudeckaya@yuzhno-sakh.ru с пометкой "ФотоКросс".

Принести заполненную анкету на бумаге можно и лично по адресу: ул. Невельская, 31, каб. 27. Также есть регистрация по телефону, номер: 31-26-82 (доб. 10).