Движение по железнодорожному переезду перекроют в Холмском районе

Движение автотранспорта ограничат в Холмске на улице Пригородной (дорога к селу Правда) завтра, 8 октября. Это связано с перешивкой железнодорожной колеи по на общероссийский стандарт колеи 1520 мм.

Так, с 9.00 до 18.00 пропускать автомобили будут в перерывах между работами, сообщили в пресс-службе ДВЖД.

Дальневосточная железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать дорогу.