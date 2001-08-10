Тихоокеанское
информационное агентство
9 Октября 2020
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12:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Проезд на участке улицы Асахикава закроют в Южно-Сахалинске

Проезд на участке улицы Асахикава закроют в Южно-Сахалинске

Проезд по улице Асахикава на участке от улицы Чехова до улицы Амурской закроют в Южно-Сахалинске.

Как сообщают в пресс-службе администрации областного центра, движение ограничат с 09:00 8 октября до 20:00 10 октября. 

Причина - ремонтные работы на сети водопровода

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