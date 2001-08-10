Школьники на Сахалине и Курилах продолжат обучаться очно. Вопрос о массовом переводе на дистанционную форму обучения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации не рассматривается. Вместе с тем с 12 по 18 октября 2020 года все школьники региона уйдут на внеплановые осенние каникулы.

– Мы должны принять все меры, чтобы максимально снизить риски заражения среди учащихся. Сегодня говорим только о каникулах. Вопрос о возвращении на дистанционное обучение не стоит. Кроме того, досрочные каникулы не означают завершение первой четверти. После отдыха, школьники продолжат обучение по привычному графику. Итоги четверти будут подведены в срок, определенный планом обучения, – отметила Анастасия Киктева, министр образования региона.

На карантине на сегодняшний день остаются 23 класса из 16 общеобразовательных учреждений области. Дистанционно обучаются 589 школьников.