В Южно-Сахалинске устанавливают 5 велосервисных стоек для ремонта

Велосервисные стойки для обслуживания и ремонта двухколесного транспорта горожан устанавливают в Южно-Сахалинске на самых популярных веломаршрутах.

Три таких комплекса сегодня оборудовали на пересечениях ул. Комсомольской и Компроспекта, проспектов Мира и Победы, Компроспекта и ул. Чехова. Еще две стойки установят в ближайшее время на пр. Мира и ул. Горького.

Как рассказал директор центра развития городской среды «Наш город» Василий Вишневский, стойки расположены на популярных веломаршрутах Южно-Сахалинска. На каждой из них имеется необходимое оборудование для ремонта и обслуживания двухколесного транспорта, в том числе насосы, ключи, отвертки и другие инструменты. Для удобства велосипед можно разместить на поручнях. Пользоваться стойками можно будет круглый год.

— Это важная часть велосипедной инфраструктуры города. У велолюбителей должна быть возможность не только комфортно передвигаться по городу, но и удобно парковать и качественно обслуживать свой двухколесный транспорт, — сказал Василий Вишневский.

Отметим, что в городе наблюдается положительный опыт использования таких объектов. Подобный комплекс установлен в июне этого года на средства бизнеса. Сервисная стойка востребована жителями, случаев вандализма зафиксировано не было.

При необходимости, при поступлении обращений от граждан, будет рассмотрена возможность расширить сеть велосервисных стоек.

В Южно-Сахалинске также устанавливают велопоручни. Они обеспечивают комфорт при пересечении перекрестков: при ожидании не нужно спускаться с велосипеда.