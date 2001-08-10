По территории Холмского порта временно ввели бесплатный проезд автотранспорта
По территории Холмского порта временно ввели бесплатный проезд автотранспорта. По поручению губернатора Валерия Лимаренко состоялось экстренное совещание с руководством Холмского морского торгового порта (ПАО «ХМТП»). Провел мероприятие председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
Результатом переговоров стало урегулирование ситуации, возникшей накануне на инфраструктурном объекте – проезд по территории порта ночью был открыт.
Решено ввести до понедельника 12 октября особый режим передвижения автотранспорта через порт – без взимания платы с предпринимателей. В первый день следующей недели состоится еще одно совещание с руководством и акционерами ПАО «ХМТП», на котором будут детально обсуждаться вопросы формирования тарифов.
Напомним, недавно Сахалину вернули право регулировать тарифы в портах-монополистах Холмска и Корсакова. Предложение об этом в Федеральную антимонопольную службу направили по поручению губернатора. Увеличение стоимости перевозки грузов через Холмский порт с начала года вызвало недовольство предпринимателей. После вмешательства в ситуацию Валерия Лимаренко монополист согласился временно не повышать цены, которые впоследствии все же выросли.
Сейчас региональная энергетическая комиссия ведет расчеты экономически обоснованных тарифов, которые вправе устанавливать хозяйствующий субъект. Правительство Сахалинской области держит этот вопрос на особом контроле.
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