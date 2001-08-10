Сахалин укрепляет связи с Императорским православным палестинским обществом

Председатель международной научной и гуманитарной организации, глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин встретился сегодня с островными активистами, священнослужителями, а также членами и кандидатами в областное молодежное правительство. Они обсудили деятельность общества в регионе и актуальные вопросы российской истории. Участие во встрече принял первый заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора и правительства региона Сергей Байдаков.

– Очень приятно, что на Сахалине появилось отделение нашего общества. Россия все-таки отсюда начинается. Москва спит, а здесь уже солнце встает. Я думаю, по составу, качеству и количеству на острове будет одно из крупных российских отделений организации. Всего их в стране 55, а за рубежом 25, – отметил Сергей Степашин, открывая встречу.

– Работу, которую проводят члены общества в Сахалинской области, невозможно переоценить. В числе инициатив – исторические, религиозные и творческие проекты. Активисты и представители церкви участвуют в воспитании подрастающего поколения, приобщают ребят к культуре, прививают им любовь к Родине и знакомят со значимыми событиями и людьми, которые существенно повлияли на нашу страну и регион, – подчеркнул, в свою очередь, Сергей Байдаков.

Островное отделение Императорского православного палестинского общества открылось в ноябре прошлого года. За это время организация реализовала ряд крупных проектов. Так, в рамках одного из них сахалинские педагоги посетили Марфо-Мариинскую обитель – московский ставропигиальный женский монастырь Русской православной церкви с особым укладом жизни. Кроме того, общество участвовало в организации молодежного православного палаточного слета «Берег притяжения» в Александровске-Сахалинском, концерта московского ансамбля древнерусской музыки «Русичи» и литературно-художественного конкурса «Светочи России» в Южно-Сахалинске.

– Сейчас мы выходим на новый уровень взаимодействия с региональным министерством образования. Будем приближаться к нашим культурным корням и возвращаться к тому пониманию, откуда пошла русская земля, – рассказал архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Аксий.

– Очень приятно, что сегодня молодежи уделяется особое внимание. Мы все прекрасно понимаем, что воспитывать наших детей в духовно-нравственном направлении просто необходимо. Подрастающему поколению следует помнить, что православие – наш духовный стержень. Очень скоро ребятам предстоит писать нашу новую историю. Без знаний о культуре и истории России сделать это на достойном уровне будет нельзя, – отметил Александр Агибалов, кандидат в молодежное правительство.

Также в рамках встречи состоялось вручение наград Императорского православного палестинского общества. Их получили архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Аксий, а также председатель совета Ассамблеи народов области Майя Кириллова.

Кроме того, во время встречи Сергей Степашин рассказал о целях визита на Сахалин, в числе которых – решение вопросов переселения людей из ветхого и аварийного жилья.

– Сахалин – первый регион, который завершает программу переселения из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. К сожалению, часть домов, которые пострадали еще во время страшного землетрясения в Нефтегорске, пришли в негодность. Завтра будет совещание у вице-премьера Хуснуллина, на котором обсудим охинский вопрос, чтобы решить проблему в течение трех лет, – отметил главы наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Сергею Степашину островные священнослужители подарили икону Святителя Иннокентия.

Отметим, сегодня члены Императорского православного палестинского общества отправились в Курильск. На Итурупе они проведут встречи со школьниками и трудовыми коллективами, во время которых состоятся церковные песнопения, исполнение народных песен и обсуждение вопросов истории.