Городские автобусы ежедневно дезинфицируют

МУП «Транспортная компания» продолжает регулярную дезинфекцию общественного транспорта. Предприятие продолжает в полном объеме принимать меры профилактики по недопущению распространения вирусных инфекций, в том числе коронавирусной, в общественном транспорте. Дезинфекция в автобусах проводится ежедневно перед выходом на линию и во время технологических перерывов. В том числе дезинфицирующими средствами обрабатываются поручни и другие элементы, которых касаются пассажиры. В салоне автобусов установлены и регулярно пополняются антисептиком дозаторы. На предприятии имеется запас дезсредств и масок для водителей и кондукторов. Аналогичные меры рекомендовано принимать также частным перевозчикам.

Администрация Южно-Сахалинска напоминает пассажирам о необходимости соблюдать масочный режим, который действует в общественном транспорте с апреля. Эта мера призвана обезопасить от возможной угрозы заражения как пассажиров, так и водителей с кондукторами.

Горожан призывают использовать средства индивидуальной защиты и надевать маски при входе в общественный транспорт. Пассажирам необходимо проявить сознательность и принять меры для личной безопасности: заблаговременно самостоятельно позаботиться о наличии маски для себя и своих детей, которые пользуются общественным транспортом.

В самое ближайшее время, учитывая эпидемиологическую ситуацию, водителям транспортной компании начнут выдавать небольшой запас бесплатных масок на экстренный случай - когда у пассажиров нет с собой средств индивидуальной защиты. Особое внимание уделят пожилым людям, беременным, детям, горожанам с ограниченными возможностями здоровья. Подчеркнем, что трудоспособным пассажирам необходимо самостоятельно обеспечить себя средствами индивидуальной защиты и не вступать в конфликты с водителем или кондуктором.