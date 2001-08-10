Учить "Английский на подушках" в областной библиотеке приглашают юных сахалинцев. Ближайшее занятие состоится 10 октября. Начало в 12.00.

Громкие чтения детской литературы на английском языке для детей от 6 до 10 лет проходят в СахОУНБ каждую вторую и четвертую субботы месяца. Продолжительность - 1 час.

"Занятия проходят в игровой форме с участием носителей английского языка. Они бесплатные. Как показывает практика, в такой непринужденной атмосфере детям легче преодолевать языковой барьер и учиться выстраивать речь. Кроме чтения книг на занятии проходят игры, викторины и мастер-классы", - отмечают в библиотеке.

Предварительная запись обязательна. Телефон для справок: +7 (4242) 45-25-47.