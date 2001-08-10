Сахалинские проекты «Лагуна Буссе» и «Южные Курилы» претендуют на победу во всероссийском конкурсе по развитию экотуризма

«Лагуна Буссе» и «Южные Курилы» имеют высокие шансы на попадание в ТОП-10 лучших туристско-рекреационных кластеров России. Об участии островного региона в конкурсе и планах по развитию кластеров шла речь на встрече губернатора Валерия Лимаренко с заместителем генерального директора Агентства стратегических инициатив Ольгой Захаровой.

АСИ проводит всероссийский конкурс, чтобы выявить пилотные территории для развития экотуризма и создания туристско-рекреационных кластеров на особо охраняемых природных территориях. На конкурс поступило свыше 200 заявок из 81 региона. В финал прошли только 34 достопримечательности, из них 2 – от островной области. Итоги будут объявлены 16 октября.

– Сахалин и Курилы – невероятная по красоте земля. Мы хотим, чтобы возможность любоваться ей была у жителей области, а также у гостей из других регионов и стран. Создание кластеров позволит не только сохранить уникальную природу, но и развивать в лагуне Буссе и на Южных Курилах инфраструктуру, привлекать частные инвестиции, создавать новые рабочие места, – сказал Валерий Лимаренко.

По словам губернатора, уже в следующем году на территории «Лагуны Буссе» планируется строительство сезонных морских причалов, обустройство территории природного парка и прибрежной территории села Охотского. На Южных Курилах в 2021 году предполагается благоустроить термальные источники у вулкана Менделеева, пешие тропы и навигацию на мысе Столбчатом, Андреевском кордоне и вулкане Головнина.

Семь частных инвесторов уже выразили свою готовность вложить в развитие островных кластеров 2,5 миллиарда рублей. Бизнес собирается создать современные комплексы для проживания туристов, а также точки питания со свежими морепродуктами. Агентство по туризму Сахалинской области активно помогает предпринимателям в получении грантовой поддержки от Ростуризма.

Ольга Захарова пожелала островному региону получить высокие результаты на конкурсе и отметила высокую притягательность для туристов таких неизведанных мест, как Дальний Восток и Сахалинская область. По ее словам, туристско-рекреационные кластеры дают импульс для создания инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, а также для развития малого и среднего бизнеса.

Кластеры «Лагуна Буссе» и Южные Курилы» включены в число стратегических проектов Сахалинской области. По предварительным подсчетам, их реализация позволит создать более 1 тысячи рабочих мест для сахалинцев и курильчан, а также увеличить валовой региональный продукт на 46 миллиардов рублей и получить около 7 миллиардов рублей налоговых поступлений в областной бюджет.