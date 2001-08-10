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16:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Заморозки начнутся в Южно-Сахалинске уже сегодня ночью
Первые осенние заморозки прогнозируют в Южно-Сахалинске в ночь с 8 на 9 октября. Об этом ASTV.RU сообщили в областном Гидрометеоцентре.
Минувшей ночью метеостанция в районе аэропорта Южно-Сахалинска уже зафиксировала отметку - 0.1 градуса. Сегодня в темное время суток столбик термометра опустится до -1 градуса Цельсия. По словам метеорологов, ближайшие 2 ночи будут довольно прохладными, потом снова немного потеплеет.
Как отмечают специалисты, в этом году в областном центре первые заморозки начались позже обычного.
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