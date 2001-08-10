Тихоокеанское
информационное агентство
9 Октября 2020
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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска зовут на ярмарку выходного дня

Жителей Южно-Сахалинска зовут на ярмарку выходного дня
Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на ярмарку выходного дня. Она состоится в субботу, 10 октября, на торговой площадке в районе "Дома торговли".
 
Как сообщили в мэрии областного центра, горожане и гости смогут приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию, мёд от личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, садоводов-огородников по ценам производителей. В широком ассортименте представят рыбную, мясную, молочную продукция, колбасные и кондитерские изделия, охлажденное мясо кур, яйцо местных товаропроизводителей.
 
В целях профилактики распространения вирусных инфекций при нахождении на ярмарке необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). Кроме того, важно сохранять социальное дистанцирование.
 
Напомним, муниципальная ярмарочная площадка у Дома торговли работает с понедельника по пятницу с 10 до 18:00, в субботу и воскресенье - с 9 до 16:00.

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