Жителей Южно-Сахалинска зовут на ярмарку выходного дня

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на ярмарку выходного дня. Она состоится в субботу, 10 октября, на торговой площадке в районе "Дома торговли".

Как сообщили в мэрии областного центра, горожане и гости смогут приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию, мёд от личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, садоводов-огородников по ценам производителей. В широком ассортименте представят рыбную, мясную, молочную продукция, колбасные и кондитерские изделия, охлажденное мясо кур, яйцо местных товаропроизводителей.

В целях профилактики распространения вирусных инфекций при нахождении на ярмарке необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). Кроме того, важно сохранять социальное дистанцирование.

Напомним, муниципальная ярмарочная площадка у Дома торговли работает с понедельника по пятницу с 10 до 18:00, в субботу и воскресенье - с 9 до 16:00.