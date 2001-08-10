В Сахалинской области усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных ограничений. Об этом шла речь на специальном совещании в региональном правительстве, которое провел зампред Владимир Ющук. В нем приняли участие руководители органов исполнительной власти, управления Роспотребнадзора, полиции и главы муниципалитетов.

Меры должны предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. По мнению минздрава и Роспотребнадзора, это позволит избежать более серьезных ограничительных мероприятий, подобных весенним.

– Мы должны следовать рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы не пришлось вводить новые ограничения. Это неоднократно отмечала главный государственный санитарный врач России Анна Попова. Рассчитываем, что в таком случае эпидемиологическая ситуация улучшится, – сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

Сахалинцам и курильчанам напоминают о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, в том числе в торговых точках, на объектах здравоохранения, культуры, образования и транспорта. Проверять соблюдение установленных правил продолжат сотрудники управления Роспотребнадзора, которые предупреждают – в случае повторного нарушения масочного режима будут применяться штрафные санкции.

Вместе с тем руководителям министерств, подведомственных учреждений и муниципалитетов напомнили о запрете проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях с численностью более 50 человек. Если число присутствующих меньше, их необходимо обеспечить средствами защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию.

Ограничение по численности участников не распространяется на мероприятия, которые проводятся на открытом воздухе, а также в сооружениях ангарного типа площадью более 1500 квадратных метров и больших залах площадью более 700 квадратных метров с соблюдением дистанцирования и масочного режима.