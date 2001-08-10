В Сахалинской области 51 многодетная семья приобрела автомобиль за счет выплаты
В Сахалинской области 51 многодетная семья приобрела автомобиль за счет выплаты. Предоставление этой меры поддержки возобновили с января 2020 года по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Воспользоваться ей могут жители области, которые воспитывают пять и более несовершеннолетних детей. Размер помощи – до 1 миллиона рублей, а всего в областном бюджете на эти цели заложено 100 миллионов рублей.
– Многодетная семья вправе выбрать легковой автомобиль или микроавтобус любой марки. Важные условия – транспортное средство должно иметь как минимум 6 посадочных мест и быть выпущено не более 10 лет назад, – пояснила начальник отдела семейной политики минсоцзащиты Галина Щёкотова. – Воспользоваться выплатой могут семьи, у которых все дети рождены в нашей области. Вместе с тем, учитываются и дети, которые были рождены в другом регионе по причине нахождения матери на лечении, в отпуске, либо на обучении.
Если стоимость автомобиля превышает 1 миллион рублей, разницу необходимо доплатить из собственных средств. В этом случае владельцы гарантийных писем могут воспользоваться средствами областного материнского капитала.
За назначением выплаты на покупку автомобиля необходимо обращаться в отделение центра социальной поддержки по месту жительства.
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