В Сахалинской области 51 многодетная семья приобрела автомобиль за счет выплаты. Предоставление этой меры поддержки возобновили с января 2020 года по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Воспользоваться ей могут жители области, которые воспитывают пять и более несовершеннолетних детей. Размер помощи – до 1 миллиона рублей, а всего в областном бюджете на эти цели заложено 100 миллионов рублей.

– Многодетная семья вправе выбрать легковой автомобиль или микроавтобус любой марки. Важные условия – транспортное средство должно иметь как минимум 6 посадочных мест и быть выпущено не более 10 лет назад, – пояснила начальник отдела семейной политики минсоцзащиты Галина Щёкотова. – Воспользоваться выплатой могут семьи, у которых все дети рождены в нашей области. Вместе с тем, учитываются и дети, которые были рождены в другом регионе по причине нахождения матери на лечении, в отпуске, либо на обучении.

Если стоимость автомобиля превышает 1 миллион рублей, разницу необходимо доплатить из собственных средств. В этом случае владельцы гарантийных писем могут воспользоваться средствами областного материнского капитала.

За назначением выплаты на покупку автомобиля необходимо обращаться в отделение центра социальной поддержки по месту жительства.