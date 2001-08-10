В селе Славы Тымовского городского округа появилось централизованное водоснабжение. Строительство магистрального водопровода проводилось в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» за счет средств областного и местного бюджетов. На объект было направлено 14,8 млн. рублей, из них 14,6 млн. рублей областные средства. Протяженность прокладываемой сети водоснабжения: более 2,5 тысячи метров.

- Благодаря строительству водопровода в дома поступает вода из скважины соседнего села Молодежное. Она питьевая, не техническая. Люди постепенно привыкают к новым условиям. Теперь им не приходится каждый день ходить на колонку, - сказала глава поселковой администрации Жанна Семенова.

В настоящее время вода поступает в квартиры сельчан по новым трубам. До появления водопровода в с. Славы функционировала скважина технической воды бывшего совхоза.