В Сахалинской области выбрали лучшего сельского библиотекаря

Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области подвело итоги первого областного смотра-конкурса «Лучший сельский библиотекарь по внедрению инновационных форм работы-2020». Организатором конкурса выступила Сахалинская областная универсальная научная библиотеки.

Голосование за участниц проходило на сайте СахОУНБ с 1 по 29 сентября 2020 года. Победителем конкурса стала заведующая Арковской модельной сельской библиотекой-филиалом № 2 Александровск-Сахалинской ЦБС Ирина Шурыгина. За нее проголосовали 1452 человека.

На втором месте, с небольшим отрывом от лидера голосования, оказалась библиотекарь I категории Красногорской сельской библиотеки-филиала № 1 Томаринской ЦБС Татьяна Житухина, набравшая 1444 голоса. На третьем – библиотекарь II категории Малокурильской библиотеки-филиала № 1 Южно-Курильской ЦБС Надежда Малышева. Ее поддержали 1033 человека.

Оргкомитет конкурса решил поощрить не только победительницу, но и двух участниц, занявших второе и третье места. Так, Татьяне Житухиной присудили спецприз в номинации «Продвижение чтения», а Надежде Малышевой – в номинации «Патриотическое воспитание». Остальные участницы областного смотра-конкурса будут отмечены благодарственными письмами.

Трое призеров конкурса «Лучший сельский библиотекарь по внедрению инновационных форм работы-2020» также имеют шанс получить премию губернатора «Сахалинский маяк» в номинации «Лучший работник библиотеки». Онлайн-голосование уже идет на официальном сайте конкурса и завершится 15 октября. Вручение премии «Сахалинский маяк» состоится 4 ноября.