Ученикам 6-х и 7-х классов Южно-Сахалинска рассказали о вреде табачного дыма

Участниками проекта «Школа без табачного дыма» в сентябре стали 54 ученика из средних общеобразовательных школ №1 и 8 областного центра.

Перед тем, как провести занятие, среди учеников среднего звена специалисты Сахалинского областного центра медицинской профилактики (СОЦМП) провели анкетирование. Как показал опрос, большинство ребят пробовали курить из любопытства и почти у половины из всех пагубной привычке подвержены родители, а это значит, сами дети являются пассивными курильщиками.

На каждом занятии «Школы без табачного дыма» ученикам рассказывают о вреде курения. Люди, подверженные пагубной привычке, живут на несколько лет меньше. Они больше подвержены риску развития множества неинфекционных заболеваний. Курение влияет не только на здоровье, но и на внешний вид –портится кожа, на зубах образуется желтый налет.

Как влияет табачный дым на легкие, координаторы Проекта демонстрируют при помощи манекена «Кукла Сью». Пробирки с ватой, имитирующие лёгкие до и после «курения» наглядно показывают, какой налет остается на органах, если употреблять табак.

- Главная задача проекта «Школа без табачного дыма» - повысить осведомленности молодежи о вреде табакокурения, - рассказывает Анна Могиленко, заместитель главного врача СОЦМП, - мы формируем у школьников негативное отношение к пагубной привычке. После каждого посещения анкетирование проводится повторно и его результаты показывают, что число учащихся, употребляющих табак, уменьшается, а тех, кто становится сторонниками здорового образа жизни, становится больше.

Чтобы закрепить знания, полученные ребятами во время мероприятия, проводится викторина. Школьники отвечают на вопросы, связанные со здоровым образом жизни и историей табака.

- То, что курить вредно, сейчас все знают, - говорит один из школьников. - Я сам не курю, но среди моих знакомых есть такие. Они это делают, чтобы казаться крутыми, на самом деле ничего «крутого» в этом нет, только здоровье свое портят. Занятие было интересное, особенно викторина. Не знал, что в табачном дыме содержится больше 4000 вредных веществ, а в Болгарии медики и учителя объявлены «некурящими профессиями».

Часто к проведению Проекта присоединяются специалисты из других организаций. Например, Алексей Ларионов - медицинский психолог Сахалинского областного наркологического диспансера, рассказывает школьникам как производители табака обманывают своих потребителей. Если человек начинает курить, он не приобретает ничего полезного, только теряет здоровье и деньги.

После занятия школьники задают вопросы. При необходимости могут получить индивидуальную консультацию от специалистов.