Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2020
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15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Тепло во все дома Холмского района дадут до 15 октября

Тепло во все дома Холмского района дадут до 15 октября

Готовность Холмского района к отопительному периоду проверили депутаты. Как сообщили в местной администрации, все котельные работают в штатном режиме. Во все организации уже завезли необходимое количество угля.

Тепло уже поступает в социальные учреждения и некоторые квартиры Холмского района. Поэтапное подключение потребителей продлится до 15 октября.

Уточнить информацию по подаче тепла в конкретный дом сахалинцы могут в диспетчерских управляющих компаний.

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