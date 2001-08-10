Тепло во все дома Холмского района дадут до 15 октября

Готовность Холмского района к отопительному периоду проверили депутаты. Как сообщили в местной администрации, все котельные работают в штатном режиме. Во все организации уже завезли необходимое количество угля.

Тепло уже поступает в социальные учреждения и некоторые квартиры Холмского района. Поэтапное подключение потребителей продлится до 15 октября.

Уточнить информацию по подаче тепла в конкретный дом сахалинцы могут в диспетчерских управляющих компаний.