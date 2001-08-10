Сотни гектаров непригодной для сельского хозяйства земли привели в порядок на Сахалине

В Сахалинской области осушили 425 гектаров земли, ранее непригодной для сельского хозяйства. После осеннего паводка там будут выращивать сельскохозяйственные культуры.

Сейчас гидромелиоративные работы проводят на полях совхоза "Корсаковский", птицефабрики "Островная" и ООО "Огоньки".

В региональном министерстве сельского хозяйства и торговли отмечают важность проводимой работы для предприятий. За время воплощения проектов планируется осушить и восстановить более 1200 га сельскохозяйственных угодий. Это позволит к 2022 году повысить объём производства картофеля, овощей, кормовых культур в целом по хозяйствам до 10%. Такие меры увеличат кормовую базу, а также снизят затраты на покупку высокоэнергетических завозных кормов для КРС.

Все работы проводят в рамках госпрограммы "Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ". Правительство региона на 90% финансирует их из областного бюджета, остальные средства - собственные хозяйств.