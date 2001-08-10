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16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Новые диспенсеры для дог-пакетов установят в Южно-Сахалинске
Пять новых диспенсеров и две стойки с дог-пакетами появятся в Южно-Сахалинске в октябре.
Как рассказали astv.ru в общественной организации "Наш Сахалин", проект "Сделаем город чище" воплощают в жизнь на протяжении двух лет.
"В минувшем году мы с помощью активных горожан и определили места, где лучше установить такие диспенсеры. За свой счет приобрели 19 установок, которые разместили в скверах, на аллеях, в некоторых дворах и запас экологичных пакетов из крафт бумаги, которой хватило почти на год. В этом году с помощью гранта от администрации областного центра мы продолжаем проект. На остров уже пришли пять диспенсеров, две стойки и годовой запас пакетов. Они появятся на улицах города уже в этом месяце", - говорит руководитель "Нашего Сахалина", депутат гордумы Южно-Сахалинска Роман Веденеев.
Новые диспенсеры появятся в следующих локациях:
- сквер Молодежный в Новоалександровске;
- сквер Крузенштерна;
- площадь Славы;
- ул. Дзержинского, р-он здания Exxon;
- бульвар Анкудинова (по просьбам жителей установят второй).
По словам Романа Веденеева, цель проекта не столько в том, чтобы бесконечно обеспечивать горожан годовым пакетами, а в том, чтобы выработать культуру собаководства, показать, как можно и нужно убирать за своим питомцем, чтобы это стало привычкой.
"Каждый диспенсер регулярно проверяют и пополняют участники проекта - активные жители Южно-Сахалинска. Они следят, чтобы в установках были пакеты. Их мы предоставляем бесплатно. Если вдруг диспенсер оказался пуст - на каждом указан номер для связи. Мы хотим, чтобы город стал чище", - говорит депутат.
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Новости общества Сахалина и Курил
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