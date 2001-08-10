Больше 51 млн рублей потратит на одежду для сотрудников предприятия

Регенерирующий и увлажняющий крема, бейсболки, шапки, утепленные куртки и комбинезоны, женские плащи, прорезиненную обувь и многое другое закупает аэропорт Южно-Сахалинска для сотен своих работников на всей территории островного региона. На эти нужды предприятие намерено потратить до 51,8 миллиона рублей, сообщает RosTender.info.

Как следует из материалов закупки, спецодежда, обувь и другие товары предназначаются для работников воздушных гаваней Южно-Сахалинска, Шахтерска, Охи и Ноглик.

Самый дорогой пункт - утепленный костюм для сварщика, состоящий из куртки и брюк. Они должны защищать носителей от искр, брызг расплавленного металла и окалины. Комплект обойдётся в 13 660 рублей без НДС, таких закупают шесть штук.

Самым многочисленным пунктом закупки являются трикотажные перчатки с латексным покрытием ладони, предназначенные для "защиты рук от механического воздействия и истирания". Их аэропорту потребуется 10 334 пары. Стоимость каждой - 25,67 рубля без НДС.

Значительную часть закупки составляет одежда. Акционерное общество хочет приобрести женские и мужские сорочки, штаны и брюки, плащи, свитеры, носки, шапки-ушанки (с потайными кнопками) и даже бейсболки (1 294 штук). К некоторым пунктам приложили подробные описания и даже картинки. К примеру, 7 280 пар эластичных перчаток должны "прекрасно облегать руки работников аэропорта, обеспечивать гибкость и чувствительность пальцев при выполнении тонких и точных работ".

Помимо спецодежды аэропорт Южно-Сахалинска хочет купить партию увлажняющих и защитных кремов. К примеру, сотрудникам обязательно пригодится регенерирующий крем "для ухода за кожей рук и лица, подвергаемой интенсивному воздействию производственных факторов и неблагоприятным воздействиям окружающей среды (холод, непогода)". Он должен содержать компоненты и биологически активные вещества, которые защищают, смягчают и увлажняют кожу рук и лица (пантенол, аллантоин), натуральные экстракты (экстракт алоэ вера, экстракт календулы, экстракт ромашки), и натуральные масла (масло зародышей пшеницы, масло ши). Предприятие хочет закупить 800 тюбиков такого крема.

Кроме того, в закупку входят мужские кожаные ремни (по 1 416 рублей без НДС), футболки, шарфы, платки, беруши и несколько тысяч эмблем "Авиабезопасность".

Редакции astv.ru в АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" комментировать закупку не стали. Заявки на участие в аукционе принимают до 26 октября. Победитель будет объявлен не позднее 3 ноября.